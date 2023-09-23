Бывший замглавы Минцифры РТ будет развивать микроэлектронику в Иннополисе

Рустам Хидиятуллин возглавил АО «Волга» в Иннополисе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший заместитель главы Минцифры Татарстана Рустам Хидиятуллин возглавил АО «Волга» в Иннополисе. Предприятие занимается производством элементов электронной аппаратуры, а его уставной капитал составляет 100 миллионов рублей.

Напомним, Хидиятуллина освободили от должности 19 сентября этого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Пост замминистра он занимал с июня 2022.

Напомним, в метро Казани хотят внедрить систему оплаты проезда лицом.

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