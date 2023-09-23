В Казани создадут первую на Волге яхтенную марину

Проект имеет большое значение для республики в части развития туризма. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор корпорации развития территорий ТУРИЗМ.РФ Сергей Суханов обсудили реализацию круглогодичного курорта «Казань марина». В рамках него планируют построить первую на Волге яхтенную марину на 300 судов.

Глава республики отметил, что проект имеет большое значение для республики в части развития туризма. Помимо этого значимый эффект получит экономика Татарстана, так как появятся порядка 2 тысяч новых рабочих мест.

На площади 72,8 намерены возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами различных категорий. Курорт будет являться одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», сообщает пресс-служба корпорации.

Ранее стало известно, что в Казани в октябре состоится туристический форум «Ориентиры будущего».

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