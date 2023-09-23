Прощание с техдиректором ХК «Ак Барс» Игорем Смирновым пройдет 24 сентября

Игорь Николаевич ушел из жизни 22 сентября в возрасте 75 лет. Фото: Ак Барс

Церемония прощания с техническим директором ХК «Ак Барс» Игорем Смирновым пройдет 24 сентября в 9 утра на пандусе у центрального входа в «Татнефть Арену».

Отпевание и похороны состоятся на Арском кладбище в Казани в 12.00, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Напомним, Игорь Николаевич ушел из жизни 22 сентября в возрасте 75 лет. Он проработал в клубе 43 года - за это время «Ак Барс» стал пятикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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