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НовостиОбщество23 сентября 2023 8:16

Выставка цирковой карикатуры в казанском цирке продлится до января

На экспозиции представлены работы художников из 43 стран мира
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Одним из создателей выставки является советник гендиректора ФКП «Росгосцирк» Григорий Островский.

Одним из создателей выставки является советник гендиректора ФКП «Росгосцирк» Григорий Островский.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В пятницу, 22 сентября, в казанском цирке открылась выставка художников-карикатуристов из 43 стран мира: Китая, Индии, Бразилии, Израиля, Германии и не только. В экспозиции представлены порядка 370 работ от 83 авторов.

«Мы сейчас разговаривали с директором казанского цирка и предполагаем, что выставка завершится зимними январскими каникулами. Не исключено, что к этому времени мы придумаем что-то еще совместное», — рассказал «КП-Казань» советник гендиректора ФКП «Росгосцирк» Григорий Островский.

В экспозиции представлены порядка 370 работ от 83 художников.

В экспозиции представлены порядка 370 работ от 83 художников.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Отметим, что это первая подобная тематическая выставка в России и в мире. Казанский цирк выбран местом ее проведения не случайно. Именно в столице Татарстана находится одна из мощных школ карикатуристов.

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