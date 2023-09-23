Выставка цирковой карикатуры в казанском цирке продлится до января

Одним из создателей выставки является советник гендиректора ФКП «Росгосцирк» Григорий Островский. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В пятницу, 22 сентября, в казанском цирке открылась выставка художников-карикатуристов из 43 стран мира: Китая, Индии, Бразилии, Израиля, Германии и не только. В экспозиции представлены порядка 370 работ от 83 авторов.

«Мы сейчас разговаривали с директором казанского цирка и предполагаем, что выставка завершится зимними январскими каникулами. Не исключено, что к этому времени мы придумаем что-то еще совместное», — рассказал «КП-Казань» советник гендиректора ФКП «Росгосцирк» Григорий Островский.

В экспозиции представлены порядка 370 работ от 83 художников. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Отметим, что это первая подобная тематическая выставка в России и в мире. Казанский цирк выбран местом ее проведения не случайно. Именно в столице Татарстана находится одна из мощных школ карикатуристов.

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