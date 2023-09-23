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НовостиСпорт23 сентября 2023 7:31

Казанский «Зенит» обыграл АСК в матче Кубка России по волейболу

Игра завершилась со счетом 3:0
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Казанским волейболистам предстоит сыграть еще две игры в эти выходные.

Казанским волейболистам предстоит сыграть еще две игры в эти выходные.

Фото: Зенит-Казань

В пятницу, 22 сентября, «Зенит — Казань» одержал победу над нижегородским АСК в дебютном матче второго этапа Кубка России по волейболу. Игра завершилась со счетом 3:0.

С начала первого сета казанцы вырвались вперед. Итоговый счет партии - 25:18. Второй сет завершился с аналогичным результатом. Счет заключительного сета - 25:17.

Сейчас «Зенит» с 9 очками вырвался на первое место в турнирной таблице группы А. Нижегородский клуб занимает последнее место с нулевым результатом. Казанским волейболистам предстоит сыграть еще две игры в эти выходные: с Санкт-Петербургом и Белгородом.

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