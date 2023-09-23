«Татнефть» начнет использовать беспилотные легкие грузовики Evocargo

Их начнут использовать для грузоперевозок на промлощадке в Альметьевске. Фото: Татнефть

На промплощадке в Альметьевске для грузоперевозок начнут использовать беспилотные малотоннажные электрогрузовики Evocargo N1. Московская компания и «Татнефть» уже подписали соответствующее соглашение.

Сервис Evocargo позволит обеспечить бесперебойную и безаварийную перевозку сырья и материально-технических ресурсов компании. Такой транспорт имеет автопилот и контролер, запас хода 200 километров. Электрогрузовик заряжается за 40 минут и способен поднимать до 2 тонн, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, ранее Госавтоинспекция Татарстана приступила к тестированию патрульного электромобиля «Москвич».

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