Новая молельная комната находится на втором этаже второго терминала. Фото: ДУМ РТ

В аэропорту Казани открылась молельная комната для мусульман. Она стала второй по счету в этой воздушной гавани.

В торжественном мероприятии 22 сентября приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и депутат Госдумы Рустам Калимуллин.

Новая молельная комната находится на втором этаже второго терминала. Ее площадь – 40 квадратных метров. Здесь есть залы для мужчин и женщин, а также санузел для омовения.

Ранее имам мечети назвал запрещенные для мусульман имена.

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