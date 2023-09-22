Поездка жительницы Набережных Челнов за грибами обернулась арестом

Правоохранителям челнинка пояснила, что очень хотела собрать грибов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На трассе М7, недалеко от Набережных Челнов, 19 сентября был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась женщина, лишенная прав. Правоохранителям челнинка пояснила, что очень хотела собрать грибов, поэтому поехала в Тарловку.

В результате мировой суд назначил женщине наказание в виде ареста сроком на трое суток. Постановление в законную силу еще не вступило.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана напомнил о правилах сбора и приготовления грибов.

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