В Казани планируют проложить канатную дорогу от «Ак Барс Арены» до «Корстона»

В планах разработчиков проекта канатная дорога от Иннополиса до Верхнего Услона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани презентовали предварительный проект по строительству канатных дорог. Реализовать его планируется в два этапа. Презентация состоялась в рамках форума Kazan Digital Week.

В рамках первого этапа будет построена канатная дорога от стадиона «Ак Барс Арена» до «Корстона», от Северного вокзала до жилого комплекса «Салават Купере» от Верхнего Услона до Центрального стадиона. На втором этапе планируется соединить существующие ветви, а также проложить дорогу между Дербышками и транспортно-пересадочным узлом «Компрессорный». Также в планах разработчиков проекта канатная дорога от Иннополиса до Верхнего Услона.

Ранее мы сообщали, что в Казани предлагают решить проблему пробок с помощью канатной дороги.

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