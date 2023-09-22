Абрамченко поддержала инициативу Минниханова относительно лесхозов

Новые возможности помогут более эффективно использовать древесину, которая была предназначена для бизнеса, но не оказалась востребована Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу главы Татарстана относительно лесхозов. Рустам Минниханов предлагает дать им возможность заготавливать и проводить первичную переработку древесины. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Кабмине.

Согласно документы, региональные лесхозы могут получить право заготавливать и проводить первичную переработку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений и при соблюдении некоторых условий.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников пояснил, что новые возможности помогут более эффективно использовать древесину, которая была предназначена для бизнеса, однако не оказалась востребована. Вырученные деньги лесхозы смогут потратить на охрану и защиту насаждений.

Ранее мы сообщали, что Татарстан получил на восстановление лесов 96 миллионов рублей.

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