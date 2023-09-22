В Казани приступили к строительству «мавзолеев» у «Миллениума»

На объекте рабочие устанавливают строительные леса и приступили к утеплению фасадов здания. Фото: Иван Макеев

В Казани приступили к строительству недостроенных «мавзолеев» на берегу Казанки у моста «Миллениум». Они принадлежат владельцу ПСО «Казань» Равилю Зиганшину.

Объект планировали построить к 2013 году. С тех пор у местных жителей эти бетонные коробки начали ассоциироваться с мавзолеем Владимира Ленина. В настоящее время там рабочие устанавливают строительные леса и приступили к утеплению фасадов здания.

Отметим, в конце апреля исполком столицы Татарстана подал иск о сносе этих долгостроев. Однако после этого компания заверила о подаче заявление на получение разрешения для строительство гостиничного комплекса.

Напомним, в Казани программу капремонта домов на 2023 год завершили на 96%.

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