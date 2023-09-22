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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:09

В метрополитене Казани появились жетоны с новым логотипом

Они имеют привычный зеленый оттенок
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В центре жетона изображен логотип Казанского метро. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В центре жетона изображен логотип Казанского метро. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В метрополитене Казани обновили жетоны для оплаты проезда. Теперь на них изображен обновленный логотип МУП «Метроэлектротранс», сообщает пресс-служба предприятия.

Жетоны имеют привычный зеленый оттенок. В его центре изображен логотип Казанского метро, а по контору можно увидеть надпись - «Казанский метрополитен». На оборотной стороне к логотипу добавлен традиционный татарский орнамент.

Отметим, приобрести жетоны можно в терминалах на станциях метро. Их стоимость - 35 рублей.

Напомним, «Метроэлектротранс» Казани обновил логотип к 75-летию пуска первого троллейбуса.

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