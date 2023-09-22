В Татарстане бюджетные учреждения полностью перейдут на отечественную ОС

О сроках реализации проекта пока неизвестно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане органы власти и бюджетные учреждения полностью перейдут на отечественную операционную систему Astra Linux. Речь идет о более 150 тысяч рабочих местах. Об этом на закрытии Kazan Digital Week-2023 сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

По словам Шадаева, подписана крупнейшая сделка на российскую операционную систему (ОС). Также спикер добавил, что таких соглашений должно быть больше. О сроках реализации этого проекта пока неизвестно.

Напомним, ГИБДД Татарстана приступила к тестированию патрульного электромобиля «Москвич». Он должен будет нести службу на улицах Казани.

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