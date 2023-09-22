На выборах президента России впервые проголосуют 214 тысяч татарстанцев

В прошедший единый день голосования из 1 410 впервые голосующих, на выборы пришли 1 289 человек – это 91,4%. Фото: Иван МАКЕЕВ

На выборах президента России в 2024 году впервые проголосуют 214 тысяч молодых татарстанцев. Об этом на заседании ЦИК региона заявил его председатель Андрей Кондратьев.

Спикер подчеркнул, что в прошедший единый день голосования из 1 410 впервые голосующих на выборы пришли 1 289 человек – это 91,4%. На активное участие молодых людей в выборах повлияли кадровый проект «Атмосфера», форумы избирателей, пресс-конференции и олимпиады, считает председатель.

Напомним, ранее в Казани таксист насмерть переехал лежащего на дороге мужчину.

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