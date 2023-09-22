«Ростелеком» представил отраслевые решения на форуме Kazan Digital Week

«Ростелеком» на форуме Kazan Digital Week в столице Татарстана представил цифровые решения в сфере промышленной и индивидуальной безопасности.

Блок человекоцентричных решений стал частью экспозиции провайдера. Его ядро – интеллектуальная видеоаналитика для предприятий и производств, дополненная системой датчиков. Измерительные элементы устанавливаются на рабочих касках, браслетах, спецодежде и фиксируют соблюдение сотрудниками норм безопасности: передают данные о местоположении и состоянии здоровья работников. Дополнительный контроль осуществляется при помощи прикрепленной к каске видеокамеры, информация с которой поступает в защищенный облачный ЦОД.

Большое внимание на форуме было уделено безопасности нефтехимической отрасли.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«В Татарстане очень много предприятий нефтехимической промышленности. Есть критическая инфраструктура, которая в случае недобросовестного технического обслуживания или в силу человеческой ошибки может вызвать техногенную катастрофу. Решение “Ростелекома” позволяет отслеживать состояние резервуаров нефти, мазута и других химических веществ. Специальные датчики измеряют угол наклона емкостей, определяют их техническое состояние и мгновенно сообщают об отклонении от нормативов. Продукт уже используется в нефтяной отрасли республики и отлично себя зарекомендовал».

Специалисты провайдера рассказали участникам форума, как снизить риски возникновения нештатных ситуаций на предприятиях и защитить сотрудников при выполнении ими служебных обязанностей.

Для мониторинга утечек газа, возникновения пожаров, несанкционированного пересечения территории и любых других ЧП на производстве «Ростелеком» предлагает применять систему, оснащенную лазером и тепловизором. Радиус ее действия составляет до 450 кв. км. Все необходимые параметры для отслеживания настраиваются в личном кабинете.

Стенд «Ростелекома» посетили министр цифрового развития России Максут Шадаев и глава Республики Рустам Минниханов. Раис Татарстана высоко оценил возможности компании и предложил протестировать для возможного использования в производственном секторе республики ряд представленных решений.

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