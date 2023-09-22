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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:59

В Чувашии многодетные семьи вместо бесплатной земли смогут получить деньги

Им предлагается выплатить по 250 тысяч рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Некоторые депутаты считают, что этой суммы будет недостаточно.

Некоторые депутаты считают, что этой суммы будет недостаточно.

Фото: Даниил ОПАРИН

Госсовет Чувашии на заседании принял закон о введении альтернативных выплат многодетным семьям вместо бесплатного земельного участка. Им предлагается выдавать денежные выплаты на сумму 250 тысяч рублей.

По словам главы Минэкономразвития республики, сертификат намерены сделать целевым, направленным на улучшение жилищных условий. Некоторые депутаты считают, что 250 тысяч рублей будет недостаточно. С учетом количества нуждающихся, из регионального бюджета придется выделить порядка 250 миллионов рублей, что тоже является довольно серьезной суммой.

До конца года власти намерены разработать порядок, на что можно потратить такой сертификат, категории граждан, скорректировать суммы и заложить их в бюджет 2024 года.

Напомним, ранее в Чувашии в кафе «Сушистик» обнаружили сальмонеллу

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