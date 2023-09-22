В Советском районе всего опрессовано 1,8 тысячи объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Казани завершены работы по опрессовке труб. Они выполнены в 1,2 тысячи домах управляющих компаний и 349 зданиях ТСЖ, ТСН, ЖСК и небольших УК с центральным отоплением, сообщает пресс-служба администрации района города.

В этом районе подготовлен 21 ведомственный дом и опрессованы 231 объект социального, культурного и бытового назначения.

«С полной готовностью встречаем зиму и отопительный сезон», - отметили в пресс-службе администрации Советского района.

Напомним, в 13 районах Татарстана стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло запустят в социальные объекты.

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