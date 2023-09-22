Студентка казанского медуниверситета поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» состоится 8 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студентка педиатрического факультета КГМУ Екатерина Морозова поборется за звание «Мисс Россия-2023». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

По словам девушки, она стала финалисткой главного национального конкурса красоты «Мисс Россия-2023». Это было ее заветной мечтой.

Финал конкурса состоится 8 октября. Среди 85 тысяч участниц в него попали 50 девушек.

Отметим, в 2023 году Екатерина завоевала титул «Мисс Казань». Часть выигрыша она потратила на покупку медицинских товаров первой необходимости, которые были направлены военнослужащим в Лисичанск.

Напомним, в Казани определили победительницу «Мисс Татарстан-2023». Им стала Рамина Пронина.

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