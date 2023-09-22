В ДУМ РТ объявили 23 сентября днем гушра

В 2022 году мечетями было собрано 1377,34 тонны овощей и фруктов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Духовном управлении мусульман (ДУМ РТ) объявили 23 сентября днем гушра. Каждый желающий сможет принести часть своего урожая в мечети Татарстана.

Как уточнили в ДУМ РТ, в мечетях будут принимать фрукты и овощи. Собранные продукты отдадут нуждающимся.

В 2022 году мечетями было собрано 1377,34 тонны овощей и фруктов.

Ранее имам мечети назвал запрещенные для мусульман имена.

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