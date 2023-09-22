В ДУМ РТ объявили 23 сентября днем гушра

В 2022 году мечетями было собрано 1377,34 тонны овощей и фруктов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Духовном управлении мусульман (ДУМ РТ) объявили 23 сентября днем гушра. Каждый желающий сможет принести часть своего урожая в мечети Татарстана.
Как уточнили в ДУМ РТ, в мечетях будут принимать фрукты и овощи. Собранные продукты отдадут нуждающимся.
В 2022 году мечетями было собрано 1377,34 тонны овощей и фруктов.
Ранее имам мечети назвал запрещенные для мусульман имена.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram