ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу авто в Казани

Сервис по выкупу авто ВТБ запустил в августе 2022 года. На первом этапе проект действовал в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. С сентября 2023 года такая возможность появилась у жителей еще семи городов, среди которых - Казань.

«Сегодня срок самостоятельной продажи автомобиля может составлять несколько месяцев. Мы видим, что все больше владельцев хотят ускорить реализацию автомобиля, при этом не проводить показы и переговоры с потенциальными покупателями. Теперь продажу своего транспорта жители столицы Татарстана могут доверить ВТБ с помощью онлайн-сервиса по выкупу авто. Сервис работает уже больше года и показал растущий интерес к альтернативному способу продажи авто, за это время поступило более 300 обращений на выкуп автомобилей», – сообщила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент.