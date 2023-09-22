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НовостиЭкономика22 сентября 2023 8:43

В Татарстане начнут развивать беспилотную авиацию

Для этого выбрали особую экономическую зону «Иннополис»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На территории Татарстана запустят несколько сервисов для тестирования беспилотников.

На территории Татарстана запустят несколько сервисов для тестирования беспилотников.

Фото: Иван Макеев

В Татарстане начнут развивать беспилотную авиацию. Соответствующее соглашение на международном форуме Kazan Digital Week-2023 с обществом «Беспилотные авиационные системы» подписали особая экономическая зона «Иннополис» и Университет Иннополис.

Иннополис стал первым центром, с которым БАС подписал соглашение. Целью сотрудничества стало обеспечение взаимодействия в рамках создаваемого национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Так, на территории республики запустят несколько сервисов для тестирования беспилотников. Для этого будут использовать все инновационные идеи .

Напомним, Госсовет Татарстана поддержал идею об использовании беспилотников для доставки грузов в Иннополисе.

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