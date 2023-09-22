На территории Татарстана запустят несколько сервисов для тестирования беспилотников. Фото: Иван Макеев

В Татарстане начнут развивать беспилотную авиацию. Соответствующее соглашение на международном форуме Kazan Digital Week-2023 с обществом «Беспилотные авиационные системы» подписали особая экономическая зона «Иннополис» и Университет Иннополис.

Иннополис стал первым центром, с которым БАС подписал соглашение. Целью сотрудничества стало обеспечение взаимодействия в рамках создаваемого национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Так, на территории республики запустят несколько сервисов для тестирования беспилотников. Для этого будут использовать все инновационные идеи .

Напомним, Госсовет Татарстана поддержал идею об использовании беспилотников для доставки грузов в Иннополисе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram