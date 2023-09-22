Казань попала в топ-10 городов по популярности бизнес-поездок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов с самыми дорогими отелями. Соответствующее исследование провел сервис по поиску дешевых билетов.

Согласно исследованию, по итогам шести месяцев 2023 года в среднем номер в столице Татарстана обойдется в 5,5 тысячи рублей. В рейтинге Казань обогнали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В этих городах стоимость проживания в отелях составит 7 тысяч рублей, 5,6 тысячи и 5,5 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, столица республики попала в топ-10 городов по популярности бизнес-поездок. В этом рейтинге она заняла шестое место.

Напомним, Казань также оказалась в пятерке наименее выгодных городов России по сдаче квартир в аренду.

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