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НовостиНедвижимость22 сентября 2023 8:21

Жителей Казани 28 сентября приглашают посетить экскурсию по ТЭЦ-1

Там им покажут, откуда тепло попадает в дома
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В 2023 году станция отметила свое 90-летие.

В 2023 году станция отметила свое 90-летие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Казани 28 сентября приглашают посетить экскурсию по ТЭЦ-1. Там им покажут, откуда тепло попадает в дома, сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках проекта посетители увидят, как работает теплоэлектроцентраль, а также узнают о паровой турбине и услышат от специалистов ответы на интересующие вопросы. Побывать на экскурсии по ТЭЦ-1 можно лицам, старше 18 лет. При этом количество мест ограничено.

В 2023 году станция отметила свое 90-летие. Она вырабатывает электричество и тепло, которое поступает в жилые дома, школы, больницы и на предприятия южной и центральной частей города.

Ранее мы сообщали, что в 13 районах Татарстана стартовал отопительный сезон.

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