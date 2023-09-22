В 2023 году станция отметила свое 90-летие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Казани 28 сентября приглашают посетить экскурсию по ТЭЦ-1. Там им покажут, откуда тепло попадает в дома, сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках проекта посетители увидят, как работает теплоэлектроцентраль, а также узнают о паровой турбине и услышат от специалистов ответы на интересующие вопросы. Побывать на экскурсии по ТЭЦ-1 можно лицам, старше 18 лет. При этом количество мест ограничено.

В 2023 году станция отметила свое 90-летие. Она вырабатывает электричество и тепло, которое поступает в жилые дома, школы, больницы и на предприятия южной и центральной частей города.

Ранее мы сообщали, что в 13 районах Татарстана стартовал отопительный сезон.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram