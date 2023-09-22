Мэр Казани заявил, что «Добрая волна» набирает высоту и охватывает всю Россию

В 2023 году фестиваль «Добрая волна» отмечает пятилетний юбилей. Фото:kzn.ru

В Казани 21 сентября на сцене КРК «Пирамида» финалисты всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна» выступили вместе со звездами российской эстрады. Речь идет о Ларисе Долиной, Диме Билане и Игоре Крутом. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Ильсур Метшин.

В финал попали 99 участников из разных регионов России. Посетители лицезрели за красочным танцевальным шоу и креативными творческими коллаборациями с известными артистами.

Отметим, в этом году фестиваль «Добрая волна» отмечает пятилетний юбилей. Этот проект был создан по инициативе мэра Казани и композитора Игоря Крутого.

Напомним, в Казани в фестивале «Аксенов-фест» примут участие известные литераторы Павел Басинский и Дмитрий Воденников.

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