В Казани кондукторы смогут переобучиться на водителей общественного транспорта

Новую систему оплаты проезда внедрили в более чем 30 трамваев и троллейбусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани после внедрения новой системы оплаты проезда кондукторам предложили альтернативу. Они при желании смогут переобучиться на водителей общественного транспорта или перейти в контрольно-ревизионный отдел предприятия, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В настоящее время эту систему внедрили в более чем 30 трамваях и троллейбусах. В дальнейшем ее будут использовать повсеместно. Полноценный переход транспорта на бескондукторную оплату будет осуществляться до 2024 года.

Как пояснили в МУП «Метроэлектротранс», новая система появилась в транспорте, где не хватало кондукторов. Нехватка специалистов составляла более 50%.

Напомним, впервые в России в электричках Казани внедрят умную оплату проезда по геолокации. А в метро хотят ввести систему оплаты проезда лицом.

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