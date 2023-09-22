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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:45

Скончался технический директор ХК «Ак Барс» Игорь Смирнов

При Смирнове хоккейный клуб пять раз становился победителем чемпионата России
Адам САГАЛ
Дата похорон Игоря Смирнова пока не называется.

Дата похорон Игоря Смирнова пока не называется.

Фото: Ак Барс

Скончался технический директор ХК «Ак Барс» Игорь Смирнов. Он был госпитализирован вечером 21 сентября, а умер утром в пятницу. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

При Смирнове хоккейный клуб «Ак Барс» пять раз становился победителем чемпионата России, столько же - серебряным призером и два раза команда завоевывала бронзу. Трижды барсы были обладателями Кубка Гагарина. Всего Смирнов работал в клубе 43 года.

Дата похорон Игоря Смирнова пока не называется.

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