Дата похорон Игоря Смирнова пока не называется. Фото: Ак Барс

Скончался технический директор ХК «Ак Барс» Игорь Смирнов. Он был госпитализирован вечером 21 сентября, а умер утром в пятницу. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

При Смирнове хоккейный клуб «Ак Барс» пять раз становился победителем чемпионата России, столько же - серебряным призером и два раза команда завоевывала бронзу. Трижды барсы были обладателями Кубка Гагарина. Всего Смирнов работал в клубе 43 года.

Дата похорон Игоря Смирнова пока не называется.

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