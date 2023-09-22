Артур Даниелян является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фигурист Артур Даниелян изъявил желание выступать в Казани и Красноярске. Речь идет об этапах Гран-при России. Об этом он сообщил журналистам после первого этапа Кубка Санкт-Петербурга.

По словам спортсмена,он готов исполнять четверной лутц на соревнованиях. В столице Татарстана он хотел бы выступить, так как ему там нравится. Кроме того, Даниелян заявил о желании показать свой номер в Красноярске. Этот город является особенным для него.

Отметим, Артур Даниелян является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании.

Напомним, в Казани на этапе Гран-при выступит Камила Валиева.

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