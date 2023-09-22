В Казани на месте «Бахетле» на проспекте Ямашева откроется Eurospar

В Казани магазин голландского бренда Eurospar станет девятым по счету. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани на месте супермаркета «Бахетле» на проспекте Ямашева откроется федеральный Eurospar. Компания уже приступила к поиску сотрудников, сообщает hh.ru.

В супермаркет требуется ретейлер и администратор. Работодатель готов им предложить зарплату в размере 50-60 тысяч и от 70 тысяч рублей соответственно.

Отметим, в Казани магазин голландского бренда Eurospar в ТЦ «Бахетле» станет девятым по счету. Первая их точка была открыта в 2014 году.

Напомним, в казанском ЦУМе закрылся супермаркет «Бахетле». Причина - реконструкция торгового центра.

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