В Казани таксист насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

ДТП попало на видео Фото: принтскрин видео.

В Казани около железнодорожного вокзала автомобиль такси переехал лежащего на асфальте мужчину. Пострадавший скончался.

ДТП попало на видео, посмотреть его можно на нашем канале. На кадрах видно, как водитель начинает движение около вокзала «Казань-2» и вскоре останавливается. Таксист рассказал позже, что получил заказ и поехал к клиенту, но неожиданно почувствовал препятствие на дороге – будто наехал на большую кочку. Когда он открыл дверь, увидел руку человека.

Как мужчина оказался на асфальте и почему этого не заметил таксист, пока неизвестно. В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям.

Ранее мы сообщали, что на видеорегистратор автомобиля «КАМАЗ-мастер» попало ДТП с участием грузовика.

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