В Нижнекамске на День города 2023 перекроют две улицы

Дороги перекрывать будут 23 сентября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В это воскресенье, 23 сентября, в Нижнекамске настанет кульминация празднования Дня города 2023. В связи с проведением торжеств местные власти решили на время перекрыть движение транспорта.

Так, ограничения в праздник с 8.00 и до 10.00 введут на улице Вокзальная - от дома №4 до дома №14б.

А с 11.00 до 23.00 перекроют движение по проспекту Шинников - от разворота возле дома№1 до разворота около №13.

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