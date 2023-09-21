В Татарстане Билан решил выкупить дом своего деда

По словам певца, с годами он все чаще туда возвращается. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Казани на пресс-конференции перед фестивалем «Добрая волна» певец Дима Билан сообщил, что снова начал думать, а не выкупить ли ему дом своего деда в Пестрецах (Пестречинский район Татарстана). Как он вспоминает, в детстве он часто туда приезжал погостить, копал картошку, купался в бочке. В последние годы он снова начал приезжать в Пестрецы. Ранее он уже думал приобрести дом деда, который уже имеет совсем другого владельца.

«Пропустил я эту ситуацию. Этот вопрос для меня открытый. Хотелось бы журналистов попросить не делать так, чтобы цена на этот дом взлетела. Потому что она уже взлетела из-за информации о том, что я хочу его купить. Но это история не про деньги», - пошутил на пресс-конференции Дима Билан.

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