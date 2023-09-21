Абрамченко в Казани: «Почти 53% бытовых отходов в России перерабатываются»

В Казани Виктория Абрамченко также посетила Самосыровский полигон ТБО. Фото: rais.tatarstan.ru

Находясь в Казани с рабочим визитом, зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко посетила очистные сооружения, а также Самосыровскую свалку, которую после закрытия подверглась рекультивации. Кроме того, она успела пообщаться с представителями СМИ.

«На сегодня в России переработка бытовых отходов увеличилась, по сравнению с прошлым годом. Это почти 53%. Утилизация оставшихся фракций также выросла – более чем на 12%», - сообщила журналистам Абрамченко.

Напомним, зампредседателя правительства РФ высоко оценила передовой опыт Казани по рекультивации иловых полей около очистных сооружений.

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