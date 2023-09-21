Движение по трассе Алексеевское – Альметьевск откроют в 2025 году

Протяженность дороги составит 143 километра. Фото: Александр БОЙКО

Первую платную трассу в Татарстане «Алексеевское – Альметьевск» планируют достроить к 2024 году, а открыть движение по ней – к 2025. Об этом на форуме Kazan Digital Week 2023 заявил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев.

Стоимость проекта оценивается в 102 миллиарда рублей. Причем 25% от этой суммы – это внебюджетные средства, 30% - федеральный бюджет, 40% - региональный бюджет.

Протяженность дороги - 143 километра. Ожидается, что проехать от Алексеевска до Альметьевска можно почти за один час с небольшим, а суточный трафик на трассе будет составлять 26 тысяч автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие новинки представили на форуме Kazan Digital Week 2023

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