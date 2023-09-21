На заводе термопереработки мусора под Казанью установят китайское оборудование

Строить завод по энергетической утилизации отходов под Казанью начали еще в 2017 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При строительстве завода по энергетической утилизации мусора под Казанью может быть использовано китайское оборудование. Переговоры на этот счет уже ведутся с поставщиками, рассказала журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко.

На сегодня готовность объекта оценивается в 24-25%. Все работы с возведением коробки самого здания завершены, но имеется проблема с оборудованием из-за санкций. Компания «РТ-инвест» намерена получить от китайских партнеров те же технологические решения, что и от западных компаний.

Напомним, строить завод по энергетической утилизации отходов под Казанью начали еще в 2017 году. Сдать объект в эксплуатацию хотели до конца 2022 года, но пандемия коронавируса замедлила сроки.

Ранее мэрия Казани решила обязать горожан заняться раздельным сбором мусора.

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