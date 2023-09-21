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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:23

«Нижнекамскнефтехим» демонтировал 62% устаревшего оборудования

Часть оставшихся отходов после этого отправят на вторичную переработку
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Снос устаревших объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду.

Снос устаревших объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Нижнекамскнефтехим» демонтировал 62% устаревшего оборудования. С территории вывезено почти 40 тысяч тонн техники и строительного мусора, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время работы по демонтажу идут на четырех крупных объектах. Специалисты металлические и бетонные конструкции разбирают аккуратно, чтобы не повредить эстакады и межцеховые коммуникации.

При этом снос устаревших объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду. На их месте появятся новые современные технологичные и экологичные производства СИБУРа.

Отметим, в ходе проекта демонтируют 84 здания и сооружения, а также 2,5 тысячи технических устройств. При этом часть мусора отправят на вторичную переработку, а другую - утилизируют.

Напомним, Искандер Гиниятуллин заявил, что за пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего не изменилось.

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