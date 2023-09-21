Снос устаревших объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Нижнекамскнефтехим» демонтировал 62% устаревшего оборудования. С территории вывезено почти 40 тысяч тонн техники и строительного мусора, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время работы по демонтажу идут на четырех крупных объектах. Специалисты металлические и бетонные конструкции разбирают аккуратно, чтобы не повредить эстакады и межцеховые коммуникации.

При этом снос устаревших объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду. На их месте появятся новые современные технологичные и экологичные производства СИБУРа.

Отметим, в ходе проекта демонтируют 84 здания и сооружения, а также 2,5 тысячи технических устройств. При этом часть мусора отправят на вторичную переработку, а другую - утилизируют.

Напомним, Искандер Гиниятуллин заявил, что за пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего не изменилось.

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