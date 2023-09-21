Все проходили мимо: в Татарстане ребенок застрял в свежем бетоне и долго просил о помощи прохожих

Мальчику в итоге помог один из рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах ребенок едва не утонул в бетоне в подземном переходе у остановки «ДК Энергетик», где сейчас проходит капитальный ремонт. Об этом рассказала мать мальчика.

По словам женщины, инцидент произошел около 18 часов. На улице было темно, ребенок не заметил предупреждающих знаков.

«Сын застрял и начал плакать, звать на помощь. Люди просто проходили мимо. Потом строитель подбежал и помог ему. В итоге испорчена обувь, одежда и рюкзак. Ребёнок весь в бетоне и в стрессе. Людям, которые слышали и прошли мимо, хочется сказать, что у всех случаются моменты, когда необходима помощь. Как вообще можно пройти мимо плачущего и просящего помощи ребенка?» - недоумевает жительница Набережных Челнов.

В социальной сети пользователи по-разному отреагировали на сообщение. Одни возмущались, почему школьнику никто не помог, другие заявили, что поступили бы также, так как, по их словам, сейчас опасно подходить к чужим детям на улице.

«Мой знакомый однажды подошел к мальчику, который плакал у магазина. Хотел помочь, думал, что он потерялся. Потом из магазина вышла мать, оказалось, она не купила ему шоколадку. Женщина начала орать, мол, что нужно от ребенка. Рядом оказались полицейские, которые отвезли приятеля в отделение для разбирательства», - написал один из пользователей сети.

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