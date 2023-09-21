В Казани изымут аварийный дом около военкомата Кировского и Московского районов

Владельцы уведомление об изъятия дома получат в течение десяти дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани изымут для муниципальных нужд дом возле военкомата Кировского и Московского районов. Объект расположен на улице Красного Химика. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Основанием для изъятия стало признание здания аварийным и неисполнение собственниками требования о реконструкции. Речь идет о четырех квартирах. Владельцы уведомление об этом получат в течение десяти дней. Квартиры будут выкуплены по рыночной цене.

Кроме того, изымут для муниципальных нужд земельный участок, расположенный под домом, площадью 734 квадратных метров.

Напомним, в Казани снесут два многоквартирных дома на улице Тунакова.

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