Жительница Мамадыша делает заживляющий бальзам для участников спецоперации

Упаковку для мази учительница заказывает за свой счет. Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Жительница Мамадыша Гульчачак Нургалиева делает заживляющий бальзам для участников спецоперации. Она является классной руководительницей 8А класса городской школы №1, сообщает пресс-служба администрации района.

По словам женщины, заживляющая мазь хорошо увлажняет кожу, избавляет от ссадин и трещин, которые могут доставлять военнослужащим дискомфорт. Ее она изготавливает из нерафинированного масла, репчатого лука и воска. В настоящее время волонтер передала мужчинам 20 баночек по 30 миллилитров.

Упаковку для мази учительница заказывает за свой счет. Однако найти качественный воск ей бывает очень сложно. Несмотря на это в скором времени к отправке будут готовы еще 25 баночек.

Кроме того, мамадышская активистка привлекает к волонтерству и детей. Дома вместе с сыном, а в школе с учениками она делает сухой душ, свечи и шьет маскхалаты для военнослужащих.

Напомним, в Казани волонтеры разработали аптечки под запросы бойцов СВО.

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