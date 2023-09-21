Илдус Нафиков возглавляет прокуратуру Татарстана с 2013 года. Фото: прокуратура Татарстана

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков может перейти в Марий Эл. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации его кандидатуру для назначения на пост главы надзорного ведомства в этой республике.

Кроме того, глава государства предложил занять место Илдуса Нафикова зампрокурору Санкт-Петербурга Альберту Суяргулову. Документ был подписан и направлен в Совет Федерации на одобрение еще 18 сентября, сообщает «Бизнес Online».

63-летний Илдус Нафиков возглавляет прокуратуру Татарстана с 2013 года. До этого он служил прокурором Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Является заслуженным юристом республики и госсоветником юстиции II класса.

Напомним, ранее в Казани погибла участница конкурса «Мисс Татарстан – 2023» Сабина Сагаутдинова.

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