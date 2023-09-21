Педагог из Казани вошла в пятерку лучших на всероссийском конкурсе

Айсылу Лотфуллина вошла в пятерку лучших педагогов страны

Воспитатель казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина вошла в пятерку лучших педагогов страны. Об этом стало известно в финале Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023». Мероприятие проходит в Карачаево-Черкессии.

В конкурсе принимают участие 104 педагога со всех уголков России: 72 учителя и 32 воспитателя. Финалисты прошли три тура: самопрезентацию, мастер-класс и уроки с воспитанниками.

Ранее мы сообщали, что в школы Татарстана хотят привлекать на работу учителей из других регионов России.

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