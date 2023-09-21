В Казани средний платеж по ипотеке превысит 82 тысячи рублей

Рост платежей связан с повышением ключевой ставки Центробанком. Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за повышения ключевой ставки Центробанком увеличится средний ежемесячный платеж по ипотеке в городах-миллионниках. Если в начале года он составлял чуть больше трети дохода семьи, то теперь на это будет уходить половина заработанных средств.

По подсчетам аналитиков ЦИАН, один из самых недоступных платежей будет отмечаться в Казани – 65% дохода семьи, что примерно составляет 82,6 тысячи рублей в месяц. Лидирует в этом рейтинге Санкт-Петербург с ежемесячным платежом в размере 114,2 тысячи рублей и Москва – 165,9 тысячи рублей в месяц.

Эксперты при анализе брали ситуацию, когда семья из двух человек получает среднюю по городу зарплату и берет в ипотеку двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Срок ипотеки – 25 лет с первоначальным взносом в размере 25%, сообщает РБК.

Напомним, в Казани под снос попали два многоквартирных дома на улице Тунакова.

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