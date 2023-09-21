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НовостиСпорт21 сентября 2023 11:38

Фанаты «Рубина» требуют отставки главного тренера после очередного поражения

Футбольный клуб с начала сезона одержал только две победы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас «Рубин» находится на 14 строчке турнирной таблицы РПЛ из 16.

Сейчас «Рубин» находится на 14 строчке турнирной таблицы РПЛ из 16.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Фанаты казанского ФК «Рубин» требуют отставки главного тренера команды Рашида Рахимова. Своим мнением болельщики делятся в telegram-канале клуба.

Горожане возмутились после очередного проигрыша «Рубина». Казанцы уступили «Ростову» в серии пенальти со счетом 2:4 в рамках Кубка России.

«Меняйте тренера», «Тренера найдите», «Как так-то, из раза в раз мы видим проигрыш», «Рахимов – уходи», - пишут болельщики в комментариях.

Сейчас «Рубин» находится на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ из 16. Казанцы находятся на грани плей-офф на выбывание. В ближайшее время им предстоит сразиться с «Факелом», который также является аутсайдером.

Напомним, ранее футболист «Ростова» Виктор Мелехин потерял сознание во время матча с «Рубином».

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