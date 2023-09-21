Фанаты «Рубина» требуют отставки главного тренера после очередного поражения

Сейчас «Рубин» находится на 14 строчке турнирной таблицы РПЛ из 16. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Фанаты казанского ФК «Рубин» требуют отставки главного тренера команды Рашида Рахимова. Своим мнением болельщики делятся в telegram-канале клуба.

Горожане возмутились после очередного проигрыша «Рубина». Казанцы уступили «Ростову» в серии пенальти со счетом 2:4 в рамках Кубка России.

«Меняйте тренера», «Тренера найдите», «Как так-то, из раза в раз мы видим проигрыш», «Рахимов – уходи», - пишут болельщики в комментариях.

Сейчас «Рубин» находится на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ из 16. Казанцы находятся на грани плей-офф на выбывание. В ближайшее время им предстоит сразиться с «Факелом», который также является аутсайдером.

Напомним, ранее футболист «Ростова» Виктор Мелехин потерял сознание во время матча с «Рубином».

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