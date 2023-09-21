Житель Казани полгода прятал от матери ее малолетнего сына

Приставы нашли мальчика запертого в машине отца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После развода жительница Казани через суд добилась того, чтобы ее шестилетний сын проживал с ней, а не с бывшим супругом. При этом она не мешала ему общаться с ребенком. В одну из таких встреч мужчина забрал мальчика прямо из квартиры экс-жены и был таков.

Начались поиски. Судебные приставы приходили к отцу домой, но того там его никогда не было. Он скрывался вместе с ребенком. Пришлось объявить их в розыск. Пока шли поиски, мальчик не посещал детский сад и ни разу не был на осмотре в поликлинике.

Прошло полгода с того момента, как мать в последний раз видела сына. И тут приставам удалось получить информацию о том, где и в какое время появится бывший супруг женщины. Они выехали на место вместе с детским психологом и представителем органов опеки.

Ничего не подозревающий отец приехал на машине с ребенком. Он закрыл малолетнего сына одного в салоне и отлучился по делам. Пришлось вернуться, приставы потребовали открыть автомобиль и освободить мальчика. Мужчине ничего не оставалось, как подчиниться. Ребенка забрали и передали матери, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

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