Работы будут проходить на площади более пяти гектаров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приволжском районе Казани переделают дорогу на улице Комиссара Габишева. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, речь идет об участке от улицы Сафиуллина до улицы Кул Гали. Его площадь составляет более пяти гектаров.

При всем этом реконструкция существующей дороги проектом не предусмотрена. Это связано с тем, что инженерные коммуникации переносу там не подлежат.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram