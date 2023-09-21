Рифкат Минниханов заявил о важности создания единого центра компетенций по ИТС

Один из спикеров форума отметил, что центр компетенций по ИТС должен быть назначен и признан федеральной властью. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане необходимо создать единый центр компетенций по беспилотникам. Об этом на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week-2023 сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов. По его словам, в регионе нет единого центра компетенций в рамках интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Предложение о его создании планируют включить в резолюцию форума.

Кроме того, спикер обратил внимание на наличие вопросов по регулируемым документам в части интеллектуальных транспортных систем.

Напомним, в Татарстане в 2024 году увеличат число зарядных станций для электрокаров.

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