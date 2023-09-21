В Татарстане в 2024 году увеличат число зарядных станций для электрокаров

В Татарстане насчитывается 451 электромобиль.
Фото: Андрей МИНАЕВ
В Татарстане в 2024 году хотят увеличить число зарядных станций для электрокаров. Их количество составит 200 единиц. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week-2023 сообщил замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.
При выборе локации акцент планируют сделать на региональные и федеральные дороги. Это решение было принято для беспрепятственного движения электромобилей по территории региона.
По словам Минибаева, в 2023 году зарядные станции появятся преимущественно на АЗС. В настоящее время в Татарстане насчитывается 451 электромобиль. При этом с каждым годом их количество растет. В связи с этим важно обеспечить регион соответствующей инфраструктурой.
Напомним, в Татарстане «АТОМ» заявил о выпуске беспилотных электрокаров к 2030 году.
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