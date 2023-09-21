В Казани снесут два многоквартирных дома на улице Тунакова

Речь идет о домах №64 и 66 на улице Тунакова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани два многоквартирных дома признали аварийными и подлежащим сносу. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Речь идет о домах №64 и 66 на улице Тунакова. Эти аварийные объекты снесут в течение шести месяцев. При этом до 1 января 2026 года Управлению жилищной политики исполкома столицы Татарстана нужно принять меры по расселению жильцов, а администрации Кировского и Московского районов - обеспечить безопасность вблизи подлежащих сносу домов.

Кроме того, в Казани 12 квартир дома №8/11 перевели в нежилые. Речь идет о квартирах на улице Рахматуллина.

Напомним, в Казани снесут 14 незаконных торговых объектов.

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