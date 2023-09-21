Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за проведения велоквеста. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Речь идет об участках от улицы Профессора Нужина до площади 1 Мая, от улицы Дзержинского до Кремлевской, от Профсоюзной до Кремлевской, от Дзержинского до Кремлевской, от Профсоюзной до Дзержинского, от Карла Маркса до здания Национального музея Татарстана. Там перекроют дорогу в двух направлениях.

Кроме того, приостановят движение от улицы Муштари до Пушкина и от улицы Дзержинской до Большой Красной. Ограничение будет действовать с 8:00 до 11:00 8 октября.

Напомним, в Казани почти 70 домов не имеют паспортов готовности к зиме.

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