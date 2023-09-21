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НовостиЗвезды21 сентября 2023 8:00

Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» смогут стать только любители

Организаторы решили полностью исключить профессиональных актеров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
До 15 ноября открыт прием заявок на пятый сезон фестиваля.

До 15 ноября открыт прием заявок на пятый сезон фестиваля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участниками окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» смогут стать только любители. Организаторы решили полностью исключить профессиональных актеров. Об этом сообщила координатор мероприятия Руфия Оруджова.

По словам Оруджова, введено ограничение и на долю участников коллектива из числа ребят, которые обучаются на профильных специальностях. Они не смогут играть в главных ролях.

Кроме того, регионам рекомендуют провести отбор в два этапа. Это заочный отбор спектаклей в формате видеороликов и очный с показами постановок на сцене по три в каждой номинации.

До 15 ноября открыт прием заявок на пятый сезон фестиваля. К участию приглашают любительские детские и молодежные труппы со всех регионов Поволжья. В настоящее время от Татарстана поступили только две заявки.

В прошлом сезоне от республики в региональном отборочном этапе «Театрального Приволжья» приняли участие 11 театральных коллективов.

Ранее мы опубликовали подробную программу фестиваля «Аксенов-фест» в Казани 2023.

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