Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» смогут стать только любители

До 15 ноября открыт прием заявок на пятый сезон фестиваля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участниками окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» смогут стать только любители. Организаторы решили полностью исключить профессиональных актеров. Об этом сообщила координатор мероприятия Руфия Оруджова.

По словам Оруджова, введено ограничение и на долю участников коллектива из числа ребят, которые обучаются на профильных специальностях. Они не смогут играть в главных ролях.

Кроме того, регионам рекомендуют провести отбор в два этапа. Это заочный отбор спектаклей в формате видеороликов и очный с показами постановок на сцене по три в каждой номинации.

До 15 ноября открыт прием заявок на пятый сезон фестиваля. К участию приглашают любительские детские и молодежные труппы со всех регионов Поволжья. В настоящее время от Татарстана поступили только две заявки.

В прошлом сезоне от республики в региональном отборочном этапе «Театрального Приволжья» приняли участие 11 театральных коллективов.

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