Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость21 сентября 2023 7:21

В центре Казани около станции метро установили экоскамейки

Они изготовлены из переработанного пластика
Адам САГАЛ
Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов

Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов

Фото: Мэрия Казани

В центре Казани, около станции метро «Кремлевская», установили шесть экоскамеек и шесть экоурн. Они изготовлены из переработанного пластика.

Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов, которые жители столицы Татарстана сдавали на переработку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, скамейки и урны изготовелны в рамках проекта «I’ll be back! — Я вернусь!». Его идея заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь в виде арт-объектов или полезных предметов.

К слову, ранее такие же скамейки и урны были установлены около центра семьи «Казан».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram