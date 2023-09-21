В центре Казани около станции метро установили экоскамейки

Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов Фото: Мэрия Казани

В центре Казани, около станции метро «Кремлевская», установили шесть экоскамеек и шесть экоурн. Они изготовлены из переработанного пластика.

Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов, которые жители столицы Татарстана сдавали на переработку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, скамейки и урны изготовелны в рамках проекта «I’ll be back! — Я вернусь!». Его идея заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь в виде арт-объектов или полезных предметов.

К слову, ранее такие же скамейки и урны были установлены около центра семьи «Казан».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram