В центре Казани около станции метро установили экоскамейки

Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов
Фото: Мэрия Казани
В центре Казани, около станции метро «Кремлевская», установили шесть экоскамеек и шесть экоурн. Они изготовлены из переработанного пластика.
Чтобы создать уличную мебель потребовалось 350 кг отходов, которые жители столицы Татарстана сдавали на переработку.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, скамейки и урны изготовелны в рамках проекта «I’ll be back! — Я вернусь!». Его идея заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь в виде арт-объектов или полезных предметов.
К слову, ранее такие же скамейки и урны были установлены около центра семьи «Казан».
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